شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع ضحايا الأمطار إلى 18 وفاة وفقدان 4 وانهيار 56 مسكناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الأمطار في المغرب التي سقطت على عدد من مناطق المملكة، إلى 18 وفاة، و4 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث عنهم بشكل مستمر.

وأوضحت الوزارة أن المناطق المتضررة من الأمطار تكبدت خسائر أبرزها انهيار 56 مسكناً، منها 27 مسكناً انهارت بشكل كلي، فيما انهارت 8 منشآت فنية متوسطة بشكل كلي أو جزئي، وتضررت شبكات الكهرباء، ومياه الشرب، والشبكات الهاتفية، كما تعرضت 110 طرق لانقطاعات مؤقتة، نجحت الأجهزة المختصة في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها على 84 طريقاً منها.