شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الأردنية يلتقى مسؤولين بالخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالسفير ماجد القطارنة، أمين عام وزارة الخارجية الأردني، والسفير عاهد سويدات، مدير إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية، اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء التحديثات الهامة التي طرأت على العملية الانتخابية في الأردن، كما جرى التأكيد على أهمية العمل على التثقيف الانتخابي للشباب في المدارس والجامعات بهدف تشجيعهم على الانخراط بشكل إيجابي في العمل الحزبي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسة، كما تم الإعراب عن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة جامعة الدول العربية في مراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدوره نقل السفير الذوادي رئيس البعثة تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط، وأشاد باحترام مبدأ دورية الانتخابات والحرص على إجرائها في موعدها القانوني رغم التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة، كما أعرب عن تقديره للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف الجهات الأخرى المعنية بالعملية الانتخابية على مدار السنوات الماضية، والتي ساهمت في التطور الملحوظ للعملية الانتخابية.