شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الانتخابات الأردنية»: نقدم تجربة حديثة في الاستحقاق النيابي والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد خير الرواشدة، المتحدث باسم هيئة الانتخابات الأردنية، عن استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية الأردنية، قائلًا إن المملكة الأردنية ستشهد تجربة انتخابية حديثة من خلال نظام مختلط في إطار التحديث السياسي، موضحًا أن هذه التجربة هي الأحدث في نسختها الحالية.

وأضاف «خير»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الانتخاب استحدث الدائرة العامة وخصصها للقوائم الحزبية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك تجربة سابقة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي اعتمد على مبدأ الصوت الواحد على مستوى الدائرة المحلية والإقليمية، والصوت الآخر للقائمة الوطنية بواقع 27 مقعدا.

وأكد أن قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة مباحثات ونقاشات طويلة بين مختلف التيارات السياسية الأردنية، وأنتج نظاما انتخابيا مختلطا، وهو تجربة ومنهج جديد اعتبرته الأردن في إطار التحديث السياسي مع بدء المئوية الثانية من عمر الدولة، لافتًا إلى أن هذه المسألة ارتبطت أيضا بقانون تستطيع من خلاله الأحزاب تأسيس نفسها على أرضية من الاستقلالية والعمل الجماعي وألزم الأحزاب بأن تكون نسب التمثيل عادلة فيما يتعلق بمناطق الأردن المختلفة.