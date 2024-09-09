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برنامج الغذاء العالمي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لإدخال المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم /الاثنين/ أن 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة في حاجة ماسة إلى توفير الغذاء والمساعدات المعيشية.

وذكر البرنامج - في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"- أن أومر الجانب الإسرائيلي بالإخلاء تعوق عملية وصول المساعدات..مطالبًا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار.

وصرح مدير التغذية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فيكتور أجوايو في وقت سابق بأن واحدة من أكثر أزمات نقص الغذاء خطورة في التاريخ هي التي يشهدها قطاع غزة الآن.

وأشار إلى أن تأثير الحرب وفرض القيود الشديدة على إيصال المساعدات الإنسانية أدت إلى انهيار كامل لأنظمة الغذاء والصحة والحماية في غزة "بدرجة كارثية"..محذرا من وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة وسط تدمير أغلب الأراضي الزراعية في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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