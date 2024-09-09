شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، اليوم الاثنين ، نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية زيلجانا زوفكو، ومجموعة من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية.

وبحث الصفدي مع الوفد الأوروبي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبإطلاق تحرك دولي فاعل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

كما بحث الجانبان ـ وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية ـ سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، فيما أكد الصفدي وأعضاء الوفد أهمية علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واستمرار التعاون القائم بينهما.

وثمن الصفدي الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله للأردن لدعم برامجه الاقتصادية والتنموية ولمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية، وخصوصاً عبء اللجوء السوري الذي بات يتفاقم نتيجة تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم .