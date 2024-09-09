شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: نشوب حريق بمستشفى أطفال وفتح تحقيق فى الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب حريق في في أحد أجنحة مستشفى الأطفال "كنستال"بمنطقة وهران بالجزائر، دون وقوع خسائر بشرية، وفق "البلاد" الجزائرية.

وعلى الفور تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق، كما تم تحويل 39 طفلا الى المستشفى من بينهم 4 يعانون صعوبة في التنفس.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 10 سيارات إسعاف و14 سيارة تدخل سريع و4 شاحنات السلم الميكانيكي.

وكشف والي وهران، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، عن تشكيل خلية أزمة، وفتح تحقيق في أسباب الحادث.

وأضاف والي وهران، أن كل المرضى بخير وتم التكفل بهم مباشرة بعد الحادث، ونقلهم إلى مستشفى آخر.

كما أشار سعيود، خلال زيارته التفقدية لمكان الحادث، أن كل السلطات رافقته إلى موقع الحادثة حتى تتم إعادة الجناح المتضرر إلى الخدمة سريعًا، بترميمه وإصلاح ما تضرر.