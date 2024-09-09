شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الإعلامى باسم مديرية الأمن العام في الأردن إنّه سيفتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن، مهيباً بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم .

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

كان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبى - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن "مقتل" منفذ العملية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ،أعلن فيه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وأهاب بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

ويقع المنفذ على الحدود الغربية للأردن ويبعد 60 كيلومترا عن العاصمة عمّان، وقرابة 5 كيلومترات عن مدينة أريحا شرقي وسط الضفة الغربية.