شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الجزائرية للانتخابات: سنبلغ المحكمة الدستورية بنتائج الفرز بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الجزائرية المستقلة للانتخابات أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية المسجلة في المحاضر الأصلية للفرز، وذلك فور استكمال استقبالها من كل اللجان.

وأوضحت السلطة الجزائرية -في بيان لها- أنها اطلعت على محتوى البيان المشترك لمديري الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، والذي ينتقد "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها" مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات من قبل رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وأضافت السلطة المستقلة للانتخابات، أنه نظرًا لكون عملية استكمال استقبال محاضر الفرز الأصلية في الولايات الجزائرية جارية حاليًا، ستطلع السلطة الرأي العام على نتائج التصويت المُدونة في المحاضر الأصلية وفقًا لمبدأ الشفافية وحفاظًا على مصداقية العملية الانتخابية التي جرت في أحسن الظروف.