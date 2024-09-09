شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير شرطة الجسر في فلسطين مصطفى دوابشة اليوم الاثنين، إغلاق معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن.

وأهاب دوابشة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الفلسطينيين بعدم التوجه إلى المعبر، إذ تقرر إغلاقه في الاتجاهين.

وكان 3 إسرائيليين، قد قتلوا أمس الأحد في إطلاق نار في جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، وتم إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين.