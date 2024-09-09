شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة فلسطينية وعدة إصابات فى قصف إسرائيلى شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت طفلة فلسطينية، وأصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن مسعفين نقلوا شهيدة طفلة وعددًا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلًا في حي التفاح شرق المدينة.



وفي سياق متصل، أُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية خرسا جنوب الخليل.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب خرسا؛ ما أدى إلى إصابة مواطنين كانا يستقلانها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.