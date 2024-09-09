شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على مواقع بمحيط مصياف بسوريا لـ 14 شهيدا و43 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة في سوريا إلى 14 شهيداً و43 جريحاً بينهم حالات حرجة.

وقال مدير مشفى مصياف في سوريا الدكتور فيصل حيدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف ارتفع إلى 14 شهيداً و43 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة.

وكان محافظ حماة معن عبود، قد زار المصابين في مشفى مصياف، واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم، كما تسبب العدوان الإسرائيلي في أضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.