شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: حادث إطلاق النار فى الجانب الفلسطينى لجسر الملك حسين "فردى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادث إطلاق مواطن أردنى النار في الجانب الفلسطينى من جسر الملك حسين، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال سفيان القضاة، الناطق الرسمى باسم الوزارة، إن التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث، الذى قتل خلاله مطلق النار أيضا، عمل فردى.

وشددت الوزارة على "موقف الأردن الثابت فى رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأى سبب كان، والداعى إلى معالجة كل الأسباب والخطوات التصعيدية التى تولده".

وأكدت أن الأردن "مستمر فى جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير فى الضفة الغربية وصولا إلى تهدئة شاملة وإطلاق جهد سياسى حقيقى يعيد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، ويحمى المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذى يكرس اليأس والتطرف، ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع".

وشددت الخارجية الأردنية على أن "السلام العادل والشامل الذى يلبى جميع حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، ووقف انتشار العنف وتأجج الصراع فى المنطقة".

وأشار المتحدث إلى "تحذيرات الأردن المتكررة من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وانعكاس ذلك على المنطقة برمتها".

وقتل 3 إسرائيليين، إثر حادث إطلاق نار عند معبر الكرامة، بين الأردن والضفة الغربية، وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن مطلق النار هو المواطن الأردنى ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية فى محافظة معان، مشيرة إلى أنه عبر الجسر بصفته سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.