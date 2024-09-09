شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الاحتلال الإسرائيلى شن 15 غارة على البلاد.. وتؤكد: الأعنف منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام سورية اليوم إن نحو 15 غارة إسرائيلية حتى اللحظة وتعتبر هذه الضربات الأعنف والأوسع منذ سنوات.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع غارات إسرائيلية على طرطوس وحمص وحماة، كما جرى استهداف منطقة مصياف ريف حماة.

كما سمع دوي انفجارات في أجواء طرطوس ومصياف في ريف حماة الغربي.

وذكرت "روسيا اليوم"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لقصف إسرائيلي في المنطقة الوسطى، فيما سمع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس.