شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى جنين الحكومى لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار مستشفى جنين الحكومى لليوم الثالث على التوالي بالضفة الغربية.

بدوره، شدد مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على أن مجلس الأمن الدولى أخفق فى تحمل مسؤولياته لوقف الحرب، مطالبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية التوصل إلى سلام بعد إخفاق مجلس الأمن فى وقف العدوان على غزة.

وقال منصور -فى تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن" مجلس الأمن خذل كل الدول فى منطقة الشرق الأوسط فى عدم تنفيذه لإرادة المجتمع الدولى والقرارات ذات الصلة وخاصة القرار 2735 الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وأشار إلى فلسطين تعد مشروعا لتقديمه للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مشددا على أن الاحتلال غير قانونى ويجب أن ينتهى فى أسرع وقت، وسنطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الاحتلال الإسرائيلي.. وتطرق إلى أن مئات الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب يٌحملون نتنياهو مسؤولية عرقلة صفقة تبادل المحتجزين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.