شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة وزير النفط.. ونوره الفصام خلفا له بالوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي.

وأصدر أمير الكويت، مرسوماً أميرياً بتعيين وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام، في منصب وزير النفط بالوكالة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.