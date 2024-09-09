الخليج اليوم .. السعودية تعدم 3 من مواطنيها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم القتل في حق 3 مواطنين أقدموا على ارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المدانين الثلاثة، وهم: طلال بن علي بن خنيفس الهذلي، ومجدي بن محمد بن عطيان الكعبي، ورايد بن عامر بن مطر الكعبي، سعوديي الجنسية، أقدموا على ارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم".

وأشارت إلى "تقديم المدانين الثلاثة، الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معهم، واعتناقهم منهجا إرهابيا يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض، كما حرضوا الأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وبإحالتهم إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهم بـ"ارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

ونوهت الوزارة بتنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم الأحد 05/ 03/ 1446 هـ الموافق 08/ 09/ 2024 م بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية "الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن المملكة أو تعريض وحدتها للخطر"، مشددة على أن "العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره وردعا لغيره".