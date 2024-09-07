شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال لمنزل وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين (طفلان و3 سيدات)، مساء اليوم /السبت/، فى قصف الاحتلال منزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عيد فى شارع المحكمة القديمة شرق مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و939 مواطنا، وإصابة 94 ألفا و616 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.