شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد أهمية دور بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، أهمية دور بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب 2024، وما تشكله من ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية .



جاء ذلك خلال لقاء المعايطة، اليوم السبت، مع بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على انتخابات مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها فى العاشر من الشهر الجاري، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للمراقبة على الانتخابات.



وقع المذكرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعايطة، وعن جامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية فى المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور الوزير المفوض أحمد أمين، مدير أمانة شؤون الانتخابات فى جامعة الدول العربية، و هبة مرعب، المنسق العام للبعثة.



وشدد المعايطة على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين، والدور الملقى على عاتق بعثات الرقابة بشكل عام، وما تشكله من ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تضمنت المذكرة تقديم كافة التسهيلات لبعثات الرقابة، بالإضافة إلى حقوق وواجبات بعثة جامعة الدول العربية للرقابة على الانتخابات النيابية .