شكرا لقرائتكم خبر عن سيول عارمة تغمر شوارع مدينة ورزازات المغربية بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع مدينة ورزازات وسط المغرب، اليوم السبت، سيول عارمة بعد أمطار غزيرة شهدتها المدينة أمس، مخلفة خسائر مادية كبيرة دون تسجيل أية خسائر بشرية، بحسب صحيفة هسبريس المغربية

ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة متوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، ودعت السلطات المحلية السكان إلى توخى الحذر والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، كما ناشدت المواطنين بعدم المغامرة بعبور الأودية أو القيادة فى المناطق المنخفضة التى قد تتعرض للغمر بالمياه.

وتدخلت السلطات المحلية للتعامل مع الوضع الطارئ فى ورزازات، وإعادة الأمور إلى طبيعتها سريعا، وتمكنت فرق التدخل من تصريف المياه وإزالة الأضرار الناجمة عن السيول.

وأشار مسؤول فى تصريح للصحيفة، إلى أن المواطنين تمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد انحسار المياه، مؤكدا أن الوضع تمت السيطرة عليه بشكل سريع بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية، وتحت إشراف السلطة الإقليمية.

من جانبها، أصدرت السلطة الإقليمية تعليمات صارمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادى تكرار هذا السيناريو، خاصة فى ظل النشرات الجوية التى تشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة خلال يومى السبت والأحد، مؤكدة ضرورة مراقبة مجارى المياه فى الشوارع الرئيسية والأزقة لتفادى السيول الجارفة.

وأكد مسؤول بورزازات أن الجهات المعنية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.