شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، غاراتها على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات الحربية شنت غارات استهدفت بلدات: "كونين، وعيناتا، وقبريخا، وطلوسة ووادي السلوقي"، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وفى وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني، قصف موقع "حدب يارون" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وقاعدة جبل نيريا" الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، إنه قصف صباح اليوم موقع حدب يارون بقذائف المدفعية.

وأضاف - في بيان آخر ـ أنه قصف اليوم قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا"

ومن جانب آخر، تعرضت بلدة "عيتا الشعب" في النبطية بجنوب لبنان صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع مصدره المرابض الإسرائيلية المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.