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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالب نتنياهو بتوسيع أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:52 ص

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية، وقال: لا يجب السماح للفلسطينيين بالتحرك بحرية في الضفة الغربية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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