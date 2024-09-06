شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية الجزائرية" تفرض حزمة من الإجراءات لتأمين الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطبق وزارة الداخلية الجزائرية حزمة من الإجراءات الخاصة؛ لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة غدا السبت بالداخل، ويبدأ تطبيق هذه الإجراءات اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد.

من بين تلك الإجراءات إرجاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية داخل الجزائر، خلال الفترة المذكورة، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لها عقب انتهاء الانتخابات.

ومن المقرر أيضا إغلاق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، و منع سير سيارات نقل البضائع ، ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية، ويستثننى من ذلك نقل السلع التموينية والمواد الغذائية .

ومن جهة ثانية، اتخذت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العديد من الإجراءات و التدابير الوقائية لتأمين عملية التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة غداً السبت، حيث أعلنت أنها وفرت أكثر من 25 ألفا من عناصرها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتعمل هذه الفرق على زيارة مراكز الاقتراع قبل فتح الصناديق، للوقوف على مدى جاهزيتها، والحرص على مطابقتها لشروط السلامة المنصوص عليها قانونا.

إضافة إلى الدوريات التفتيشية للوقوف على مدى جاهزية مراكز الاقتراع والحرص على مطابقتها لشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً، وتم أيضا تسخيرإمكانيات مادية وبشرية لمرافقة مكاتب الإقتراع المتنقلة على مستوى ولايات الجنوب والمناطق النائية بالجزائر، كما تم تجهيز أكثر من 800 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 761 شاحنة إطفاء.

وكانت هناك إجراءات لتأمين المراكز العمومية التي احتضنت مختلف الفعاليات والتجمعات الشعبية الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة .

ويستعد 24 مليون ناخب بالجزائر للتصويت غدا السبت، حيث تفتح صناديق الاقتراع للناخبين في الداخل، لاختيار الرئيس الجديد من بين ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

ويتواصل تصويت الجزائريين في الخارج، والذى انطلق الاثنين الماضى بمقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية بمختلف بلدان العالم.