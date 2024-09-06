شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة حفتر: سنحقق التنمية والاستقرار في ليبيا والجنوب أولويتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد قائد القيادة العامة في ليبيا المشير خليفة حفتر بالعمل على تحقيق التنمية والاستقرار في ليبيا مع التركيز على تنمية مناطق جنوب البلاد كأولوية خلال الفترات القادمة.

وجاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الأول لإعمار الجنوب الذي أقيم الخميس في مدينة سبها بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية.

وقال حفتر "سنحقق التنمية والاستقرار بليبيا وتنمية الجنوب ستكون أولوية لنا"، مشيرا إلى أن القوات التابعة للقيادة العامة تحظى بتأييد شعبي كبير.

من جهته، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا أسامة حماد أن حكومته بدأت في تنفيذ خطط تنموية في مدن وقرى جنوب ليبيا.

وأعلن حماد دعم الحكومة الكامل لصندوق تنمية وإعمار ليبيا وتوفير جميع الوسائل والإمكانات المادية واللوجستية اللازمة للمشاريع المستهدفة.

وشدد حماد على أهمية دور مجلس النواب والقيادة العامة في تحقيق التنمية وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية في مدينة مرزق، مشيرا إلى بدء تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية بالجنوب.

وأشاد بدور صندوق تنمية وإعمار ليبيا في تحويل واقع التهميش إلى تنمية كما حدث في درنة والمدن المتضررة جراء السيول والفيضانات.