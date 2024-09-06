الخليج اليوم .. السعودية تعدم مواطنا أفغانيا بسبب أفعاله في مكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت السلطات السعودية، حكم الإعدام اليوم الخميس، بحق مواطن أفغاني بسبب تهريبه مخدرات إلى المملكة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية اليوم، أنها نفذت حكم القتل تعزيرا في حق "جان محمد ولي محمد" - أفغاني الجنسية - بمنطقة مكة المكرمة لإقدامه على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.

وذكر البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحُكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ولفتت إلى تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني جان محمد ولي محمد - أفغاني الجنسية - يوم الخميس الموافق 2 / 3 / 1446 هـ الموافق 5 / 9/ 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

كما أعلنت الداخلية تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة نجران، موضحة أن عبدالله بن سالم بن مبخوت الصيعري - سعودي الجنسية -، أقدم على قتل سالم بن محسن بن صالح الصيعري، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد الله بن سالم بن مبخوت الصيعري،سعودي الجنسية، يوم الخميس بتاريخ 2 / 3 / 1446هـ، الموافق 5 / 9/ 2024م بمنطقة نجران.

المصدر: واس