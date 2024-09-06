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رئيس الوزراء الصومالى يدعو الشعب للتعاون مع الحكومة للقضاء على الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، الشعب الصومالى إلى العمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي، والقضاء على الجماعات الإرهابية وكل ما يهدد الأمن القومى.


وأشاد برى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم /الخميس/ - بسير العمليات العسكرية الأخيرة، والتى حققت نتائج ملموسة فى أنحاء البلاد، داعيا الشعب الصومالى إلى الوحدة والدفاع عن استقلال وسيادة الدولة الصومالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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