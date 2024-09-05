شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف جنوب شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بعد أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى مجموعة من المواطنين فى مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن مسعفين نقلوا 3 شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة شهداء الزيتون بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، إلى 40861، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94398 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم الصحفي علي دار علي، وفتاة من رام الله، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنه منذ إعلان الاحتلال العدوان الأخير في الضفة اعتقل أكثر من 195 فلسطينيا، إذ إن هذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العدوان في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات، والاقتحامات المستمرة في عدة محافظات.

يذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.