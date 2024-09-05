شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلى استهدف وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى جانب قصف مدفعى استهدف وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، كما استُشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس.

وأشارت "وفا" إلى إستهداف قصف مدفعي إسرائيلي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها، وسط قصف مدفعي تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامناً مع قصف طيران الاحتلال الحربي أرضاً فارغة جنوب غرب المخيم.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعلى منازل المواطنين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، في وقت سابق من الليلة الماضية، إن 23 فلسطينيا استُشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، إلى 40861، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94398 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.