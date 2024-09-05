شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سيدة وإصابة أخرين فى قصف إسرائيلى على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة على جنوب لبنان الأربعاء.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أطراف بلدات شيحين وياطر والجبين وزبقين وعلمان ودير سريان وزوطر الغربية ومنطقة الصالحاني عند اطراف بلدة رامية جنوب لبنان.

وانتهت عمليات القصف بمقتل سيدة وإصابة أخرين فى الأحياء السكنية لبلدة قبريخا.

كما شمل القصف أطراف بلدات طلوسة، بني حيان، القنطرة ووادي السلوقي وبلدة عيناثا ووادي الحجير. كما أصيب 3 أشخاص في قصف لبلدة حولا جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين أصيبا بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام جنوب لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

ويجري إطلاق نار مستمر وقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل منذ 8 اكتوبر الماضي، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" هجمات على إسرائيل في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.