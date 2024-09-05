شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدى، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية واتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال الفلسطينيين وضمان حقوقهم فى العيش بكرامة وأمان، أسوة ببقية أطفال العالم .



ونبه السعدي، فى كلمة اليمن التى ألقاها فى الدورة الثانية للعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة"اليونيسيف" ونقلتها قناة اليمن الفضائية

، إلى الوضع المأساوى الذى يعانيه أطفال فلسطين من قتل وتعذيب وتشريد فى ظل الانتهاكات المستمرة بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة والتى تجرى أمام مرأى ومسمع العالم.



وأكد التزام الحكومة اليمنية، بتأمين وضمان حقوق الأطفال وتعزيز فرص بناء مستقبل آمن لهم، مشيرا إلى الآثار الكارثية التى خلفتها الحرب فى بلاده والتى أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادى والإنسانى فى اليمن، وتسببت فى ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية بين الأطفال وانعدام الأمن الغذائي، وحرمان أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم.



ونبه السعدى إلى أن الكوارث المناخية التى شهدتها اليمن مؤخرا زادت من تعقيدات الوضع الإنسانى وتعيق الجهود التى تقودها الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.