شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يصدر مرسوما ملكيا بالعفو عن 457 سجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا بالعفو عن (457) سجين، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضى لتوليه مقاليد الحكم.

ووفق صحيفة البلاد البحرينية؛ فأن العفو الملكى السامى، يعكس حرصًا كريمًا منه على تماسك وصلابة المجتمع البحرينى وحماية نسيجه الاجتماعى.

كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.