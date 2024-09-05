شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر إزاء التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر إزاء التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية، مؤكدة دعمها للجهود المصرية فى الوساطة والتفاوض للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن والمحتجزين.



وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم/ الأربعاء/ - بدور مصر التاريخى والقيادى فى الحرص على إرساء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل فى منطقة الشرق الأوسط، ومساعيها الحميدة من أجل خير وصالح شعوب المنطقة كافة.