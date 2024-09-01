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الخليج اليوم .. أنور قرقاش: جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية

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الخليج اليوم .. أنور قرقاش: جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالجهود المهمة والجادة للتصدي للحسابات المسيئة للدول الخليجية، مؤكداً ضرورة المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة.

 

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي».

 

وأضاف: «دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبد الله آل حامد تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة».

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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