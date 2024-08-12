شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى فى مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من أفرادها في شوارعها، خاصة عند بوابات الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.