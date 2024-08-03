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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بوفاة نجله

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - خلال اتصال هاتفي - خالص التعازي والمواساة إلى معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بوفاة نجله «عبد الرحمن».

 

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تعازيه إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

 

من جانبه، أعرب معالي عبد الحميد الدبيبة عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته في مصابهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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