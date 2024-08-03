الخليج اليوم .. قرقاش يعلق على احتضان قطر لمراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي على احتضان قطر وقيادتها مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله الأربعاء الماضي في طهران.

قال قرقاش في صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن "احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر"، كما أعرب عن تعازيه لأسرة إسماعيل هنية.

وأكد أن موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره، مضيفا أنْ لا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار.

واحتضنت قطر اليوم الجمعة مراسم تشييع جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الذي تم اغتياله يوم الأربعاء الماضي في قطر، وشارك في صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية.