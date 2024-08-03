الخليج اليوم .. أسعار العقارات تواصل ارتفاعها في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

واصلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعها المستمر منذ مطلع 2021 وصعدت 1.7% في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، حيث زادت أسعار العقارات السكنية 2.8%، والزراعية 1.5%.

وتصدرت المنطقة الشمالية ونجران مناطق السعودية الأكثر ارتفاعا في أسعار العقارات في الربع الثاني على أساس سنوي بـ8.9% و6.6% على التوالي، فيما زادت الأسعار بوتيرة أقل في العاصمة الرياض مسجلة 1.2%، وبلغت 2.4% في مكة المكرمة.

وجاء ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية مدفوعا بزيادة أسعار الأراضي 2.8% والشقق 2.9%، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4% و0.5% و0.1% على الترتيب.

وعلى صعيد أخر، تراجعت أسعار العقارات التجارية بضغط من تراجعها في المعارض والمحلات 0.6% والأراضي 0.4%.

المصدر: صحيفة "الاقتصادية"