الخليج اليوم .. تفاصيل جديدة حول وفاة العروس في حادث مروري بمنطقة الجوف

تحوَّلت بطاقة دعوة زفاف إلى ورقة وداع مؤلمة، تحمل بين طياتها قصة حزينة تجتاح قلوب الناس بالأسى والحنين، عندما كانت العائلة تستعد للاحتفال بزفاف ابنتها الحبيبة، جاءت الأقدار القاسية لتقتلع من قلوبهم أعز ما يملكون، تاركة خلفها الدموع والأسى.

هذه البطاقة أثارت شجون رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة العروس مع بعض أفراد أسرتها، وبينما كان كل من الأم والأب يرسلان الدعوات لحضور زواج همس، حالت الأقدار دون إقامة الاحتفال بسبب حادث مروع توفي على إثره أربعة أشخاص، وهم الأب بسام علي الشراري، وزوجته أماني الشراري، وابنهما بتال، وابنتهما همس، في حادث مروري مأساوي بمنطقة طبرجل بالقرب من مدينة الجوف، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد حفل زفاف الابنة المقرر اليوم الأحد.

وفي حديث أحمد عايد المزودي، أحد أقارب الأسرة، قال لـ"العربية.نت": الحادث المأساوي كان خلال زيارة الأسرة لأهل الزوجة في قرية صديع، وكان سبب الحادث وجود خلل في أحد الإطارات، مما أدى إلى اختلال توازن السيارة التي ارتطمت بالرصيف، وأدى إلى وفاة الأب والأم والابنة، بينما توفي الابن بعد نقله للمستشفى.

وأضاف: المتوفى من متقاعدي الدفاع المدني، وعرف عنه أخلاقه الطيبة وحب الناس له، وحرصه على عمل الخير، وليس لنا سوى الصبر والسلوان، فالحزن خيم على مدينة طبرجل، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.

وتناقل رواد منصة "إكس" بحزن شديد خبر وفاة العائلة، وتداولوا بطاقة دعوة زفاف همس التي كانت قد أُرسلت إلى الأقارب والأصدقاء معلقين رحلوا جميعًا وبقيت الدعوة.

وعبّر رواد التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم الكبير مع عائلة الفقيدين، ودعوا لهم بالمغفرة والرحمة، وتمّ أداء صلاة الجنازة على العائلة عقب صلاة ظهر الأمس في جامع الإيمان بمدينة طبرجل، وتم الدفن في مقبرة الميسري.