الخليج اليوم .. اتفاق بين "مجموعة ترامب" ومطور عقاري سعودي لبناء برج شاهق في جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مطور عقاري سعودي عن اتفاق شراكة مع "مجموعة ترامب" لبناء برج شاهق في مدينة جدة الساحلية.

وفي وقت متأخر الاثنين، قالت "دار غلوبال" الذراع الدولية لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري، في بيان إن مشروع برج ترامب في جدّة يهدف إلى "استقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة وتسليط الضوء على السوق السعودية للرفاهية".

وأفاد بيان "دار غلوبال" عن نجل ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب إريك ترامب قوله: "يُسعدنا توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وإتاحة معايير الرفاهية العالمية التي تشتهر بها مجموعة ترامب بالتعاون مع دار غلوبال".

وأضاف "تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تطوير مشاريع استثنائية وفقا لأعلى مستويات الفخامة والجودة والرقي".

وتابع قائلا: "نسعى بالشراكة مع دار غلوبال إلى تلبية الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة في الأسواق الرئيسية بالمنطقة مثل المملكة العربية السعودية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دار غلوبال" زياد الشعار: "يسرّنا تعزيز شراكتنا مع مجموعة ترامب وتوسيع محفظتنا من خلال تطوير عقارات استثنائية ترسي معايير جديدة لسوق العقارات عالية النمو في المملكة العربية السعودية".

وأضاف "ستستفيد الاتفاقية الجديدة في المملكة من نقاط القوة لدى كلتا المؤسستين لجذب المزيد من المستثمرين والسياح الدوليين.. وهذا التعاون يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا من خلال رفع معايير المعيشة الفاخرة في المنطقة".

وتمتلك "دار غلوبال" المدرجة في بورصة لندن، مشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبوسنة.

جدير بالذكر أن ترامب وبعد وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017، أوكل إدارة مجموعته العقارية العملاقة إلى أبنائه علما أنه احتفظ بأسهمه فيها.

المصدر: وكالات