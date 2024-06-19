شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح للرئاسة الموريتانية محمد الغزواني: تمكين الشباب أولويات برنامجى الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المترشح للانتخابات الرئاسية فى موريتانيا 2024، محمد ولد الشيخ الغزواني أن أولويات برنامجه الانتخابي تشمل: إصلاحات قوية لخلق الظروف اللازمة لتمكين الشباب وتعزيز دوره في الإنماء الاقتصادي وفي تطوير البلاد من خلال خلق فرص العمل، ومحاربة الفساد بصرامة وبلا تهاون، وإطلاق ثورة زراعية، وتعبئة كل الجهود للاستفادة من الثروة الحيوانية، وتحسين ظروف العمال وخاصة عمال قطاعات التعليم والصحة وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، والمتقاعدين.

وذكرت وكالة موريتانيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الغزواني استعرض -خلال ترؤسه مؤتمرا انتخابيا في ولاية لعصابه 600 كم من العامصمة نواكشوط - الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، كما استعرض حصيلة الإنجازات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية، رغم ما صاحب هذه الفترة من أزمات إقليمية ودولية.

وقال المرشح الرئاسي الموريتاني إن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية دعمته أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة العتيقة ومجموعة من الشخصيات المرجعية التي كانت لها مساهمات مشهودة في مراحل مختلفة من بناء الوطن، متوجها بالشكر الجزيل لهؤلاء جميعا.

واستعرض بعض الإنجازات التي تحققت لصالح ولاية لعصابه خلال الفترة الرئاسية الأولى له، وتعهد بمضاعفة الاستثمارات المخصصة للولاية وتوجيهها بصورة خاصة للرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ومضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من التدخلات الاجتماعية وبناء مركز للتكوين المهني في مدينة كيفه.

وطالب الغزواني سكان ولاية لعصابة بالتصويت له من جديد في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 29 من شهر يونيو الجاري، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء التي كانت نتائجها جلية خلال الفترة الأولى.