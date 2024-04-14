الخليج اليوم .. "الداخلية السعودية" تضبط 20667 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة الداخلية السعودية، 20667 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 4 وحتى 10 أبريل الجاري، شملت 14 ألفا و805 مخالفين لنظام الإقامة، و3 آلاف و860 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2002 مخالف لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 959 شخصا، كما تم ضبط 58 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأكدت "الداخلية السعودية"، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.