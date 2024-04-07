شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يجتمع غدا لبحث طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الإثنين، 8 أبريل، اجتماعا حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة، بعد تلقي رئيسة المجلس خطابا من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطابا من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة يشير فيه إلى طلب قدمته فلسطين بتاريخ 23 سبتمبر 2011 للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وطلب المندوب الفلسطيني في خطابه للأمين العام أن يعيد مجلس الأمن النظر في الطلب خلال الشهر الحالي.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أنه حصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 /نوفمبر 2012، صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.