شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى: ضبط إرهابيين اثنين في إقليمى المنستير وصفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الاثنين ضبط إرهابيين اثنين في إقليمي المنستير وصفاقس.



وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان ـ أن دورية مشتركة من وحدات الحرس الوطني تمكنت من ضبط العنصرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي ، موضحا أن أحد الارهابيين صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة 13 عاما، وأما الآخر صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة 20 عاما.



وأشار الحرس الوطني إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.