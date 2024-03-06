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الخارجية الألمانية: زيادة دعم برنامج الأغذية العالمى بـ50 مليون يورو لصالح غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن تقديرها الكبير للبرنامج الأغذية العالمى لمنطقة الشرق الأوسط لعمله المهم فى قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الألمانية -على موقع توتير (اكس) اليوم الأربعاء - أن برلين زادت دعمها للبرنامج بحوالى 50 مليون يورو، وأبدت استعدادها للمساعدة -إذا لزم الأمر- لتوصيل المساعدات عن طريق الإنزال الجوى.

وأوضح بيان الخارجية الألمانية أن ألمانيا تعمل بلا ككل لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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