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الخليج اليوم .. قرقاش: نهنئ دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير

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الخليج اليوم .. قرقاش: نهنئ دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير، متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "نهنئ دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير، متمنين لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. علاقتنا وثيقة وراسخة تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتعاون المشترك وتحظى برعاية ودعم مستمر من قيادتي البلدين الشقيقين. كل عام والكويت بخير ورخاء".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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