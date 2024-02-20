شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يجدد تأكيد المملكة لأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أولوية المملكة في إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان .

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم /الثلاثاء/ في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس أن فوز المملكة باستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027 يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعدّ المجلس انضمام ثلاث مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انعكاسا لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لقطاعاتها كافة.