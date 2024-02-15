شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف التجهيزات التجسسية بموقع الناقورة الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الناقورة البحري بالأسلحة، وإصابتها بشكل مباشر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.