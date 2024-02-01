صاروخ "أنصار الله" يصل إلى "خط الدفاع الأخير" لأخطر السفن الأمريكية... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفقًا لما أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، وقع الحادث في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم إصابة الصاروخ المضاد للسفن على مسافة ميل بحري واحد (1.8 كيلومتر) بواسطة نظام "CIWS" المجهز بمدفع أوتوماتيكي موجّه بالرادار عيار 20 ملم.

وأضافت الصحيفة: "لم ترصد رادارات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة على المدمرة من طراز "آرليه بورك" الصاروخ الحوثي".

وأردفت، بالقول: "لوحظ أن الصواريخ الاعتراضية "إي إم- 2" و"إس إم- 3" تعتبر من أحدث الصواريخ الاعتراضية في العالم، ويمكن للصواريخ الاعتراضية "إي إم- 2"، التي تبلغ سرعتها نحو 3 ماخ، أن تصيب أهدافًا على مسافة تصل إلى 166.7 كيلومترًا وعلى ارتفاع يتراوح بين 150 مترًا إلى 15 كيلومترًا".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس كارني" أسقطت صاروخًا وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله"اليمنية، في خليج عدن.

وجاء في بيان أصدرته "سنتاكوم" عبر منصة "إكس": "في 31 يناير(كانون الثاني الماضي)، في حوالي الساعة 8:30 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي ("أنصار الله") المدعومين من إيران صاروخًا باليستيا مضادا للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن. تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة "يو.إس.إس كارني".

وأضاف البيان أنه "في الساعة 9:10 مساءً، اشتبكت السفينة "يو.إس.إس كارني" وأسقطت ثلاث طائرات إيرانية من دون طيار في المنطقة المجاورة لها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

يأتي ذلك، في وقت تحدثت فيه تقارير عن ترتيبات أمريكية وبريطانية، لتنفيذ عملية عسكرية برية بقوات يمنية تستهدف مواقع الجماعة في محافظة الحديدة، بهدف السيطرة على المحافظة الساحلية جنوب البحر الأحمر.

وجاء موقف "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف سفينة تجارية أمريكية "كول" بصواريخ بحرية في خليج عدن أثناء توجهها إلى إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تبني قوات الجماعة هجومًا مماثلًا على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي"، مؤكدةً أن "الإصابة كانت مباشرة ودقيقة".

ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.