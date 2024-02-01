إسرائيل تؤكد نجاح "حماس" في تنفيذ ظاهرة جديدة والجيش يتخذ قرارا عاجلا بشأنها

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للضباط والجنود في غزة الحذر بعدما اكتشفوا ظاهرة ترك أهالي القطاع كلابهم المنزلية مقيدة في ساحات المنازل التي تريد القوات الإسرائيلية تفتيشها واحتلالها.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، دائما، ما يرسل كلبا مدربا لإجراء مسح أولي داخل المنازل الفلسطينية في غزة والمراد تفتيشها واقتحامها، وهي أحداث غير عادية قد تزعج الكلاب، على أن يتم إرسال الكلب المدرب إلى مكان الحادث او الاقتحام للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو وجود مسلحين فلسطينيين ينصبون كمينا لجنود الجيش الإسرائيلي.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد 17 كلبا مدربا خلال عمليات الاقتحام لمنازل الأهالي في قطاع غزة، وأن مدير المشتريات بوزارة الدفاع الإسرائيلية يقوم حاليا بإجراء مناقصة شراء كلاب مدربة، خاصة من سلالة المالينو، في كلا من هولندا وألمانيا، التي من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة.
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.