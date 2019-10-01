Follow ✔️ أحدث تردد “قناة كرتون نتورك بالعربية” – الجديد 2019 Cartoon Network على...

Cartoon Network Arabic – تابع معنا تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic، نتابع معكم اليوم تردد قناة (CN Arabia) تلك القناة العربية المتخصصة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية وهى اقوى قنوات الكرتون على الساحة العربية، حتى أصبحت من في صدارة القنوات الفضائية التي تهدف تقديم محتوى إعلامي تربوي متطور يتماشى مع كافة التطورات المستقبلية ويسعد الأطفال، وتقدم قناة سي إن حلقات وافلام الكرتون والرسوم المتحركة مدبلجة للغة العربية حيث تسعي قناة نتورك “Cartoon Network Arabic”على تقديم منظومة برامجية واضحة الأهداف متكاملة موجه إلى الطفل العربي، في مختلف بلدان الوطن العربي، إليكم تردد قناة الأطفال بيبي-تي-في 2019.، أحدث ترددات قنوات الأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

بالإضافة لتردد قناة ميكي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019

تابع تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019



تردد قناة كرتون نتورك بالعربية التي انطلقت للبث عبر الفضائيات للمنطقة العربية في، 10 أكتوبر 2010، حيث تعتبر قناة كرتون نتورك هي النسخة العربية ذات الطابع المميز الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي تتبع لشبكة كرتون نتورك العالمية، والتي تعود ملكيتها إلى شركة الإنتاج العالمية تايم وارنر، حيث تبث قناة كرتون نتورك من مدينة دبي للإعلام، بالإمارات العربية المتحدة، لتغطى المنطقة العربية بأكملها بأقوى البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية الشيقة الممتعة، حتى نالت شعبية جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أفضل قنوات الأطفال العربية التي تتمتع بأعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، بفضل ما تتميز به من مميزات قوية جعلتها واحدة من أفضل القنوات المخاطبة عالم الأطفال والموجودة على الساحة الإعلامية في الوطن العربي.

وقامت قناة كرتون نتورك بالعربية بإنشاء صفحة رسمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني يحتوي على العديد من أهم برامجها حتى تستطيع التفاعل الإيجابي مع الأطفال بشكل أوسع وتستمع إلى أرائهم أو وجهة نظرهم فيما يعرض عبر القناة وينال إعجابهم.

برامج قناة كرتون نتورك

قناة كرتون نتورك تقدم مجموعة كثيرة ومتنوعة من البرامج الخاصة بالأطفال، والتي تناسب الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك لحرصها على تقديم محتوى تربوي متكامل متنوع، من أجل تنمية المهارات العقلية والإبداعية لذى الأطفال، حيث تعرض قناة نتورك بالعربية وجبة دسمة من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الشيقة الجذابة أمثال:

يحيا أنجيلو

مغامرات العم جدو

اننا نمرح معكم

كلارينس

الدببة الثلاثة

مراهقو التايتانز أنطلق

قتيات القوة

مستر بين

الهواة المبتدئون

مغامرات بن 10

قناة كرتون نتورك وألعاب مجانية عبر الإنترنت.

الآن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد عبر الأقمار الصناعية 2019

وقد عملت قناة نتورك بالعربية على أن تقوم بعرض جميع البرامج الخاصة بها باللغة العربية حتى تصل إلى أكبر نسبة مشاهدين في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط كاملًا، من أجل تحقيق أهدافها للانتشار مما دفعها للبث بالمجان ودون تشفير عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، مستخدمة أفضل أساليب البث العالمية، لتتميز بوضوح الصورة ونقاء الصوت حتى تنال اعجاب الجماهير في كل مكان.

التردد الجديد لقناة كرتون نتورك بالعربية 2018

تقدم اليكم أحدث تردد لقناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic على النايل سات والعرب سات فقط قم بضبط جهاز الاستقبال لديكم على الترددات التالية لمشاهدة بدون تشفير أو تقطيع لجميع الأفلام الكرتونية التي تعرض من خلال ما يلي:

قمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصويب الأخطاء نايل سات 12226 27500 أفقي “H” 5/6 نايل سات 12228 27500 أفقي “H” 5/6 عرب سات 11747 27500 أفقي “H” 3/4

وقم بمشاهدة الفيديو السابق حتى تستطيع المشاهدة دون تشويش أو تقطيع، فنحن نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيبة لأهم أفلام الكرتون المنوعة والمختلفة التي تقدم المعان والسلوك القويم للأطفال وأهم الحلقات المدبلجة إلى اللغة العربية.

ونحن في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد القناة، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.