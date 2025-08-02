استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت دنيا إبراهيم، المحامية والاستشارية الأسرية، أن الزواج التقليدي بصورته القديمة لم يعد مناسبًا للواقع المعاصر، خاصة مع ما يشهده المجتمع من انفتاح اجتماعي وثقافي وتطور في وسائل التواصل والتفكير.

وقالت "إبراهيم"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الزواج الذي يتم بناءً على لقاءات محدودة لا يوفر الفرصة الكافية للتعرف الحقيقي بين الطرفين، مما قد يؤدي إلى صدمات بعد الزواج، حيث تكتشف الفتاة أو الشاب أن الطرف الآخر مختلف تمامًا عن الصورة التي ظهرت خلال فترة الخطوبة القصيرة.

وأشارت إلى أن العلاقات الناجحة لا تُبنى على الشكل الاجتماعي فقط، بل تحتاج إلى حوار وتفاهم ومشاعر حقيقية تنمو بالتدريج، وهو ما لا توفره أغلب نماذج الزواج التقليدي الحالية.

كما حذرت من الانخداع بما يُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي من نماذج مثالية للزواج، موضحة أن بعض قصص النجاح التي بدأت على "السوشيال ميديا" قد تتحقق، لكنها تظل استثناءً لا يمكن تعميمه أو اعتباره قاعدة.

واختتمت بقولها إن الزواج الناجح يحتاج إلى مزيج متوازن بين العاطفة والوعي، مع احترام دور الأهل دون أن تتحول مشاركتهم إلى وصاية، مؤكدة أن زمن الاختيارات المغلقة قد انتهى، وعلى الأسر أن تواكب التغيير دون التفريط في القيم.